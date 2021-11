Barevný lom Seč bude přírodní památkou

„Chceme dát této lokalitě do budoucna jasný řád. Mohla by v ní vzniknout naučná stezka a na jejích okrajích i dřevěná vyhlídka na toto malebné místo. Nechceme ani v létě omezovat koupání v jezírku na dně lomu,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy CHKO Moravský kras.

Lom slouží i jako obří pískoviště pro děti ze širokého okolí. Sice o něj nepřijdou, ochranáři ale přísně dohlédnou na to, aby do strání nehloubily díry, a to nejen kvůli erozi, ale také s ohledem na jejich bezpečnost.

Lom se rozkládá na 18 tisících metrech čtverečních. Je sice v majetku lesního podniku brněnské Mendelovy univerzity, pokud by ale byl prohlášen přírodní památkou, převzala by jej do péče nedaleká obec Rudice, v níž je základna Speleologické záchranné služby. Po plánovaných úpravách by se lokalita mohla stát jednou z oficiálních atrakcí Moravského krasu.