Banka lásky v Banské Štiavnici nabízí unikátní službu zamilovaným

V polovině 19. století žil v Banské Štiavnici významný básník Andrej Sládkovič (1820-1872) a při studiích si přivydělával doučováním v rodinách zámožných měšťanů. Tak se v roce 1844 jeho žačkou stala krásná Marie Pischlová, do které se bezhlavě zamiloval. Mladá „Marína“ jeho city opětovala, avšak rodiče pro ni už dávno měli vyhlédnutého perspektivního majitele perníkářství. Přinutili ji, aby se za postaršího boháče provdala a chudý student Sládkovič ostrouhal.

Právě slavná báseň a příběh nenaplněného vztahu Andreje a jeho žačky stojí za nápadem na Banku lásky, která vznikla v rodném domě Maríny na Radničním náměstí. Originální interaktivní expozice Epicentrum lásky s „oživlými obrazy“ v několika místnostech poutavě přibližuje nešťastnou lásku a okolnosti vzniku sáhodlouhé básně. K vidění je mimo jiné originální rukopis starý přes 170 let a zhruba čtyři desítky knih s poémou v různých jazycích od vůbec prvního vydání z roku 1846 až po nejnovější předloňské.

Ve sklepení domu ve štole, kde se před půl tisíciletím těžilo zlato, je jakýsi zrcadlový sejf, kde si páry mohou do malých schránek uložit drobné předměty upomínající na jejich vztah: fotky, milostné dopisy, lístky ze svatební kytice, vstupenky z kina, kam šli na první rande apod. Každá z celkem 100 tisíc schránek, které se dají pronajmout na rok nebo navždy, se zapečetí bezpečnostní páskou s kódem a co je uvnitř tak zůstává utajeno.

Drtivá většina zájemců o „uložení své lásky“ do banky přijíždí do Banské Štiavnice osobně, ale vše lze vyřídit i korespondenčně: některé schránky mají pronajaté zájemci až z Indie, Estonska nebo Nigérie, kteří jejich obsah zaslali poštou.

Pokud zvažujete využití této nezvyklé bankovní služby, mějte na paměti, že památka na váš vztah se musí vejít do rozměrů 70 x 95 x 9 milimetrů. Pronájem schránky stojí na rok 50 eur (1260 korun), doživotně pak 100 eur (2500 korun). V ceně je mimo jiné i báseň Marína s věnováním, zápis do matriky lásky nebo vstupenky do expozice.