Balonem k okraji vesmíru. Společnost chce nabídnout lety nad planetu

Do kabiny balonu, která bude uzavřená a opatřená panoramatickými okny, se vejde osm pasažérů. Ty čeká šestihodinový let do zhruba 30 kilometrů nad zemský povrch, což je dostatečně vysoko, aby šlo vidět zakřivení planety a zároveň temnota vesmíru.

V kosmu by balon zhruba dvě hodiny kroužil, poté by se vypravil zpět k zemi, kde by přistál v moři. Tam by ho vždy vyzvedla loď.

Kabina pojme osm lidí. Foto: Profimedia.cz

Společnost Space Perspective už údajně začala s vývojem i výběrem posádky, přičemž zkušební lety a zátěžové testy by měly začít v příštím roce. První pasažéry by mohl balon do stratosféry vynést do tří a půl let.

Levnější než suborbitální lety

Vzhledem k tomu, že balon nevynese pasažéry mimo gravitační pole Země, nebude zapotřebí žádného speciálního výcviku a lidé nepocítí ani stav beztíže. O levnou záležitost přesto nepůjde, počítá se s cenou kolem 125 tisíc dolarů, což je 2,95 milionu korun.