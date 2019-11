Muzeum zašlé slávy a neúspěchu se každý večer znovu rozzáří k životu

Změna je život. Poté, co jsem po prvních dvou návštěvách města odolal pokušení pobývat na tzv. Stripu, tedy moderní hlavní ulici, byl jsem záhy odměněn. Rozhodl jsem se pro klasický hotel The Golden Nugget, který leží v původním centru Las Vegas, tedy u ulice Fremont Street, která stále ještě září neonovými světly všeho typu. Klasický „sendvičový trik”, tedy dvacetidolarovka umístěná mezi cestovní pas a platební kartu při ubytovacím procesu, mě katapultoval do dvojnásobně drahého pokoje, než jsem si zaplatil. Základní tábor pro objevování klasických lákadel Las Vegas byl úspěšně rozbit.