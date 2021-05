Američanka si na Sicílii koupila několik domů za euro. Skvělé rozhodnutí, pochvaluje si

Danielsová Sicílii navštívila vůbec poprvé v životě na jaře roku 2019. Bylo to na základě článků, které o prodeji domů za euro četla. Vyžádala si nejprve více informací a pak si jela nemovitosti prohlédnout na vlastní oči.

Danielsová má v plánu usadit se v obci Mussomeli, která leží asi dvě hodiny od Palerma, na důchod. A jakkoli si rozhodnutí pochvaluje, radí ostatním, aby měli dobrou představu o realitě. Koupit si dům za euro zní podle ní sice hezky, ale lidé by měli mít na paměti, že mnoho peněz vynaloží na rekonstrukci. „Když mi prodáte dům za euro, je mi jasné, že ho budu muset dát do kupy,“ vysvětlila.

Ačkoli Danielsová původně nechtěla koupit tři domy, řekla, že na ni městečko a jeho obyvatelé silně zapůsobili. „Je to tím, jak se tu díky lidem cítíte. Najednou si řeknete dobře, koupím tři,“ vzpomíná. „Místní jsou zkrátka velmi pozitivní a přívětiví. Hodně to usnadňují ostatním, kteří sem chtějí přijít a splnit si sny. Mussomeli se rychle stává multikulturním místem,“ konstatuje.

Levné bydlení se stalo v Itálii v posledních letech hitem. O domy, které stojí buď euro nebo, pokud jsou v dobrém stavu, řádově kolem sto tisíce korun, je velký zájem. Rekonstrukce má pak nicméně své jasné podmínky. Často musí být hotová například do tří let. Toho by si podle Danielsové měli být lidé vědomi a nemyslet si, že zaplatí euro a tím jejich úsilí skončí.