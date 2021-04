Adršpašské skály jsou téměř bez lidí

Letos tomu je jinak. Nejen kvůli covidu, ale také díky novému rezervačnímu systému do skal. Do Adršpašského skalního města se tak nedostane nikdo nejen bez zakoupené vstupenky, ale ani bez předchozí online rezervace.

Vzhledem k absenci Poláků a relativně chladnějšímu počasí se zatím nestalo, že by se lidé u vstupu do skal hromadili. A to ani pokud si nerezervovali vstupenku s předstihem.