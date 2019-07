Bohuslav Borovička, Právo

Ošidit časový itinerář tím, že tam, kde to půjde, šlápnete trochu víc na plyn, se rozhodně nevyplácí. Radarů a policejních hlídek je na silnicích stále víc a v posledních dvou letech začal poměrně spolehlivě fungovat systém přeshraničního postihu.

Sociální sítě jsou plné příběhů, jejichž aktéři popisují, kolik je stál banální přestupek v některé z okolních zemí.

Člověk obtížně chápe lamentování našich úřadů nad nevymahatelností pokut od cizinců. Za překročení rychlosti o sedm kilometrů na vzdáleném ostrově Gran Canaria přišla do Prahy pokuta 70 eur (cca 1800 korun) za necelý měsíc. O Itálii, Rakousku, Slovensku nebo Německu ani nemluvě.

Maďarská varianta

Poslední benzinka na D2 před hranicemi je na 44. kilometru. Benzin i nafta jsou tam o korunu dražší než u obou předchozích (na 17. a 31. kilometru). Vyplatí se vzít doma plnou nádrž, protože všude jinde jsou pohonné hmoty dražší.

Hanba člověka fackuje, když si vzpomene, kolik českých politiků slibovalo dálnici z Brna do Mikulova.

Slováci i Maďaři mají elektronickou kontrolu placení mýtného, a není tedy nutné lepit na sklo auta známky. Tři kilometry před slovenskou hranicí je první místo, kde si mýtné můžete zaplatit, a těsně za hranicí na odpočívadle je několik dalších prodejců.

Na jednom místě si můžete zaplatit mýtné na deset dní nejen na Slovensko (10 eur 254 Kč), ale i do Maďarska (14 eur - cca 356 Kč), i když kurz eura a maďarského forintu není zrovna příznivý.

Potřebujete k tomu malý techničák, z něhož zadají do elektronických systémů vaši SPZ.

Do Maďarska nejezděte v noci, a pokud musíte, tak jen se spolehlivou navigací. Názvy obcí, kam vás směrovky posílají, si nejen nezapamatujete, ale často je ani nedokážete přečíst.

Až budete do navigace zadávat trasu, dejte si pozor, abyste se nedostali do Slovinska. Přes jeho cíp vede ta nejkratší a nejrychlejší, ale o 15 eur (381 Kč) za sedmidenní známku dražší cesta. Místo na Lendavu je lepší zajet si o 25 kilometrů na Letenye a odsud přímo na chorvatskou dálnici A4.

Na maďarsko-chorvatské hranici opouštíte schengenský prostor, a tak budou chtít vidět doklady celé posádky auta (stačí občanské průkazy). Vlastní doklady musejí mít i děti. Pokud se bude celník nudit, nahlédne i do zavazadlového prostoru.

Přes Rakousko a Slovinsko

Více cestovatelů míří na Jadran z Mikulova přes Rakousko a Slovinsko. I tady se vyplatí natankovat na silnici u Bavor, kde jsou pohonné hmoty levnější než u mikulovských benzinek. Rakouská dálniční známka na deset dní podražila o tradiční dvacetník a stojí letos 9,20 eura (234 Kč).

Hanba člověka fackuje, když si vzpomene, kolik českých politiků slibovalo dálnici z Brna do Mikulova. Jedinou novinkou proti loňsku je obousměrný provoz na opravované novomlýnské hrázi. I tak se o prázdninových víkendech mohou tvořit kolony.

Rakušané už jsou s A5 skoro na hranicích. Pokud zvládnete naši D1 nebo třeba silnici 43 ze Svitav do Brna, máte vyhráno. Trochu vás zpomalí Vídeň, zejména v odpoledních hodinách, ale zbytek cesty je zcela klidný.

Hanba vám znovu nafackuje ve Slovinsku, když vidíte, jakou rychlostí tam postavili dálniční průtah z rakouských hranic na ty chorvatské. Proto možná o něco ochotněji zaplatíte tamní zlodějské dálniční poplatky (15 eur - 381 Kč za sedmidenní či 30 eur - 763 Kč za měsíční známku).

Bavorské prázdniny

A znovu jsme v Chorvatsku. Také tentokrát budou chtít vidět doklady, případně kufr auta. V hlavní letní sezoně se to zpravidla tak přísně nebere, auta projíždějí víceméně plynule.

Jednou z variant je také trasa přes Dolní Dvořiště do Lince a dále po A9 na Graz (Štýrský Hradec). Vzdálenost je zhruba stejná, ale připlatíte si za tamní tunely (14,50 eura jedna cesta - 369 Kč). O něco delší je to po taurské dálnici A10 do Villachu a také tam se platí za tunely (12 eur jedna cesta - 305 Kč).

V obou případech je třeba vzít v úvahu, že tudy jezdí do Chorvatska a do Itálie většina německých cestovatelů, takže obě dálnice bývají o prázdninových víkendech totálně ucpané.

Platí to zejména od 27. července, kdy začínají prázdniny v Bavorsku a v několika dalších německých spolkových zemích a blíží se pověstné feragosto, „celozávodní dovolená“, kterou drží celá Itálie.

Dráž i v Chorvatsku

Také v Chorvatsku dálniční poplatky mírně podražily. Od slovinských hranic do Záhřebu se platí 26 kun (89 Kč) a z maďarských 47 kun (161 Kč).

Ze Záhřebu do Rijeky zaplatíte 77 kun (264 Kč), do Zadaru 77 kun (264 Kč), do Šibeniku 139 kun (478 Kč), do Splitu (Dugopolje) 200 kun (687 Kč) a na Makarskou riviéru (Zagvozd) 225 kun (774 Kč) a k tomu nevelkou částku za tunel Sveti Ilija.