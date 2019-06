Z námořních pevností u Petrohradu má být velké muzeum pod širým nebem

Námořní pevnosti ve Finském zálivu kdysi strážily Petrohrad před napadením z moře. Teď by se měly stát lákavou turistickou atrakcí, ruská metropole z nich chce totiž udělat jedno velké muzeum pod otevřeným nebem. Městu by tak přibyla další místa, na která by se mohli návštěvníci vypravit, uvádí agentura Reuters.