Park nazvaný Galaxy’s Edge (okraj galaxie) vyšel na miliardu dolarů, což je přes 23,2 miliard korun. Dva dny před otevřením k jeho návštěvě nalákal prezident Disneyland Resortu Josh D’Amaro prostřednictvím fotografie. „Chci poděkovat celému týmu za neuvěřitelné odhodlání a zápal,“ napsal.

Step inside Star Wars Galaxy's Edge, the largest-ever expansion at Disneyland. See the rides, the food and the characters that Disney hopes will bring its rumored billion-dollar investment to life. https://t.co/LJnsUuFV3N pic.twitter.com/i6if3WKxHV

Slavnostního otevření se zúčastní mimo jiné také herec John Boyega, který v posledních dvou filmech ságy ztvárnil bývalého stormtroopera Finna. Ten slíbil, že personál parku návštěvníkům zprostředkuje možnost vyzkoušet skutečně ojedinělé zážitky ze světa Hvězdných válek. „Nebojte se, budu tam, abych vám pomohl se zorientovat. Pracovat s celým týmem bylo fantastické, tak si to užijte, a ať vás provází síla,“ vzkázal herec.

A na co se návštěvníci tedy mohou těšit? Kromě obřích budov, které mají představit architekturu planety Batuu a jejího hlavního města Black Spire, jež se dosud v žádném snímku neobjevila, půjde především o klasické zábavní atrakce. V obchodech si však bude možné zakoupit také světelné meče, osobní droidy nebo tematické pochutiny planetární kuchyně.

Disneyland’s “Star Wars” expansion is the biggest in the park’s history, and a bet that Wookiees and Stormtroopers will draw visitors as well as princesses. Also, in a first, Disney is selling alcohol inside a bar it is calling Oga’s Cantina. https://t.co/FcGAaO6OmS