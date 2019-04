mšv, Novinky

Přestože cestovatelé tvrdí, že byli velmi opatrní, aby se jim nic nepřihodilo, od mnoha uživatelů Instagramu to pořádně schytali. Někteří tvrdili, že podobné snímky akorát nabádají lidi, aby vyzkoušeli něco podobného, což by mohlo mít fatální následky.

„Bylo to celé nahrané a byli jsme velmi opatrní. Kody mě pevně držel a vzájemně si věříme,“ hájila se žena, která prý s nápadem na fotografii přišla.

Workman doplnil, že mnoho fotografií může působit mnohem nebezpečněji, než jak tomu ve skutečnosti je, což je podle něj případ i tohoto konkrétního snímku, kdy o život vůbec nešlo.

„Máme v sebe důvěru a rozhodnutí vyfotit se právě takhle jsme udělali jako tým,“ řekl muž pro Business Insider.

Ani to však mnoho uživatelů neobměkčilo. „Ať už byl dole bazén, nebo ne, najdou se hloupí lidé, kteří nemají sílu jako tihle dva a kteří je budou chtít napodobit, aby měli také trendy fotku na Instagram. Ale mohli by se při tom zranit nebo hůř,“ napsal jeden z komentujících.

„Přijde mi, že tihle influenceři (z anglického slova vliv, ovlivňovat) akorát nabádají lidi, aby riskovali život,“ dodal.

Jiný z uživatelů přiznal, že se mu fotografie líbí, ale riziko za ni nestojí. Podle dalších by cestovatelé už nic takového dělat neměli. „Co na tom záleží, že znáte svoje limity? Stačil by jeden špatný pohyb a ona by byla navždy mrtvá,“ napsal jeden z komentujících.

Případů je mnoho



Riskovat kvůli efektně vypadajícím fotografiím přitom není nic neobvyklého. Kritiku si vysloužila také blogerka, která se minulý rok vyfotila před jedoucím vlakem v thajské železniční uličce.

Riskantní kousky často předvádějí turisté na slavné norské vyhlídce Trolltunga, která ční nad propastí. Není výjimkou, že cestovatelé na ní dělají stojky, skáčou nebo sedí na jejím okraji. Smrtí ale focení skončilo jen jednou.

Před pár lety apelovali na selfie chtivé turisty také v chorvatském národním parku Plitvická jezera, kde se návštěvníci fotili na okraji srázů a občas z nich spadli a zranili se.