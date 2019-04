mšv, Novinky

Strávit noc v Louvru bude moct ten, kdo do 12. dubna pošle nejoriginálnější odpověď na otázku, proč by byl právě on perfektním hostem Mony Lisy. Poté bude vylosován jeden výherce, který bude mít nárok dorazit s doprovodem. Přespání se uskuteční poslední noc v dubnu.

Nocleh proběhne v prosklené pyramidě, která letos slaví 30. let od otevření. Ještě před tím bude ale připraven drobný program, který čítá intimní akustický koncert v historických prostorách Louvru. Chybět nebude ani soukromá prohlídka galerie nebo večere a drinky právě ve společnosti Mony Lisy či sochy Venuše Mélské.

Night in a museum of masterpieces: Airbnb transforms the Louvre's glass Pyramid into a bedroom https://t.co/s6uuoP2x0w — Daily Mail Online (@MailOnline) 3. dubna 2019

Airbnb v minulosti už podobná přespání pořádalo. Poslední se mělo v minulém roce uskutečnit v jedné z věží Velké čínské zdi. Nakonec se od něj muselo upustit, jelikož k němu čínské úřady vůbec nevydaly povolení, mnoho lidí akci také kritizovalo. Úspěšnější byla noc na rumunském hradu Bran, který inspiroval spisovatele Brama Stokera k napsání románu Dracula.

Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. Podle oficiálních statistik do něj v minulém roce zavítalo 10,2 milionu lidí.