Z původní trasy se muselo letadlo odklonit kvůli zdravotním potížím jednoho z pasažérů. Když ale letadlo přistálo v kanadské provincii Labrador a Newfoundland, proměnil se let pro zbytek cestujících v naprostý horor. Kvůli technické závadě museli na palubě letadla strávit celých 14 hodin bez možnosti ho opustit — ve službě totiž nebyl žádný celní úředník. Celý zážitek znepříjemňoval fakt, že hladověli a venkovní teploty klesaly k minus 20 stupňům Celsia.

Passengers aboard a United Airlines flight from Newark, New Jersey, to Hong Kong were left stuck on a runway in Canada for more than 14 hours in frigid weather with a dwindling supply of foodhttps://t.co/S6HZguA9wt