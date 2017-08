Victor Island, patřící pod australské souostroví Whitsunday, leží kousek od pobřeží, jen zhruba 20 minut od letoviska Sarina Inlet. Kousek tropického ráje, ve kterém se nachází i dům, se prodává za 3,5 miliónu dolarů, tedy za zhruba 77 miliónů korun. Současný spolumajitel Denis Connole přirovnává pobyt na ostrově k Robinsonovi Crusoe. „Jste tam jen vy, vaši přátelé, nebo kdokoli, koho k sobě pozvete,“ tvrdí.

Own your own #island with just over seven acres of walking trails and coconut fringed #beaches in tropical #QLD https://t.co/dXzodJPlWu