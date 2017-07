Do uzavřené zóny se dnes pořádají také organizované zájezdy. V čele jedné z organizací, která je nabízí, stojí Jaroslav Jemelianenko. „Největší zájem o návštěvu mají Poláci a Britové. Jezdí sem ale také lidé z Austrálie, Nového Zélandu a dalších dalekých zemí. Většinou se jedná o odborníky, kteří se zajímají o dopady radiace na prostředí,“ uvedl Jemelianenko pro AP.

Nyní ale mohou návštěvníci uzavřené zóny využít i hostelu, který se zde v polovině května otevřel. Od té doby přivítal už 250 hostů. „Mezi našimi klienty byli třeba vědci z Velké Británie, kteří zde prováděli výzkum. Nebo polští studenti. Ti zde strávili skoro týden a zjišťovali úroveň radiace. Navštívili nás i obyčejní lidé, kteří sem dorazili v rámci organizovaných prohlídek,“ tvrdí Kateryna Fedošenková, která je ředitelkou černobylských ubytovacích a komunálních služeb.

Jedna noc v hostelu vyjde na 198 ukrajinských hřiven, tedy na zhruba 170 korun. Poměrně nedaleko od něj leží Pripjať, město, ve kterém žili pracovníci elektrárny se svými rodinami. To je jedním z nejnavštěvovanějších míst v uzavřené zóně. Ve městě duchů lze najít ještě pozůstatky původního nábytku. „Vždy jsem se chtěl o elektrárně dozvědět více a náš výlet byl nakonec fenomenální. Je to hypnotické místo,“ tvrdí o výletu do oblasti návštěvník z USA.

Kromě Pripjati se mohou návštěvníci podívat i do blízkosti sarkofágu, který skrývá vybuchlý reaktor. V rámci organizované prohlídky se mohou projet obrněným transportérem.