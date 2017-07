Ranvej, navržená pro nouzové přistání raketoplánu, je udržována americkou armádou. Bývala jednou z nejdelších na světě, nyní však vyžaduje opravu. Ta je sice v plánu a začít by se mělo do roku 2020, ale letoun Airbus A330 Voyager z Britského námořního letectva, kterým dosud místní do Británie létali, již na ostrov nelétá.

Ministerstvo obrany tvrdí, že se zavázalo k leteckému spojení mezi Velkou Británií a Falklandskými ostrovy, ne však nutně ostrovem Ascension. Pro letoun bývalo pohodlné zde přistát a načerpat palivo, nyní však k tomuto účelu využívá zastávku na Kapverdách, čímž byli obyvatelé ostrova doslova odříznuti od zbytku planety.

Krajina ostrova je většinou pustá, někde připomíná Měsíc, někde Mars.

FOTO: Profimedia.cz

„Přistát zde mohou i jiná letadla, ne jenom A330,“ vysvětluje jedna z místních obyvatelů Jacqui Ellicková pro BBC. „Pravidelně sem létají americká letadla. Bohužel však pouze pro jejich vlastní lidi, pro zbytek je jedinou možností úniku loď,“ dodává.

„Nemyslím si, že by někdo na ministerstvu zahraničí nebo ve vládě měl čas s tím něco dělat a chuť vyřešit to,“ říká správkyně stanic z Evropské kosmické agentury Caroline Yonová, jež sleduje stanice právě na tomto ostrově.

Mluvčí vlády Spojeného království uvedla, že o nesnázích, které přesměrování letů v jižním Atlantiku způsobilo, se ví. „Úzce spolupracujeme s příslušnými stranami a skupinami, abychom co nejrychleji našli alternativní řešení,” tvrdí.

Jako Měsíc a Mars



Ascension je součást britského zámořského území a leží napůl cesty mezi Afrikou a Brazílií. Ostrov je tak vzdálený, že když jej Portugalci roku 1501 objevili, neobtěžovali se ani s jeho kolonizováním.

„Polovina ostrova připomíná měsíční krajinu, ta druhá vypadá jako Mars. Ale v dobrém slova smyslu,“ dodává správkyně stanic Yonová. „Nechci však nikoho odradit. Máme zde nádherné bílé písčité pláže a nedotčenou průzračně modrou vodu, jež nabízí úchvatný podmořský život. Je to jedinečné místo.“ doplňuje.

Ostrov, jenž se rozprostírá na 88 kilometrech čtverečních jižně od rovníku, je tvořen asi 40 vulkanickými vrcholy. Ascencion je nerovný a skalnatý, v určitých částech neúrodný, avšak ve svém srdci skrývá bujný vrchol známý jako Green Mountain — Zelená hora. Tato část je domovem vzácných ptačích kolonií, které jsou výsledkem jedinečného botanického experimentu vedeného Charlesem Darwinem.

Velkým lákadlem ostrova jsou ovšem nedotčené a čisté pláže.

FOTO: Profimedia.cz

„Dostat se z ostrova nebo zpět je nyní pro každého velmi těžké. Momentálně je pro většinu z nás jedinou reálnou cestou osmi či devítidenní plavba lodí do Kapského Města a odsud let do Velké Británie. Cena se vyšplhá na 3000 až 4000 liber za zpáteční cestu. Loď navíc jezdí jenom jednou za tři týdny,” tvrdí místní zubař Johnny Hobson, jenž na ostrově žije už 31 let.

Johnny vlastní také hotel a půjčovnu aut. „Za minulý rok jsme měli pět nebo šest tisíc rezervovaných nocí. S koncem týdenních linek se však všechno změnilo a byznys je na pokraji zhroucení,“ vysvětluje.