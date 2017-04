Až do nynějška by se přitom mohlo zdát, že nic nového už se v souvislosti se zámkem Kunín nemůže objevit. Zvláště potom, co loni a předloni na zámek z Rakouska doputovalo dědictví rodiny Schindlerů z Kunewaldu, majitelů zámku, čítající na tisíc kusů předmětů. Před deseti lety navíc Kunínu poskytla své sbírky, celé nákladní auto z Rakouska, také rodina rytířů Bauerů, posledních majitelů zámku. Mezi mnoha vzácnými kusy zařízení se tehdy nacházela rovněž fotografická alba z třicátých let, která zachycovala podobu všech pokojů zámku v Kuníně a zámeckého parku v době mezi světovými válkami.

„Fotografie a písemné inventáře se pak staly východiskem obnovy zničeného zámku, ale také doslova detektivního dohledávání roztroušených zámeckých obrazů a zařízení,“ vzpomíná Zezulčík. Nynější objev více než sto let starého fotoalba je přesto velmi cenný.

Kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík ukazuje právě nalezené vzácné fotoalbum z roku 1912.

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Nález fotoalba z roku 1912 je naprostou senzací. Ukazuje zařízený zámek s předměty, které byly krátce po válce rozvezeny do dalších sídel rodiny. Každá fotografie je navíc doprovázena negativem, jenž umožní zvětšení fotografií a jejich podrobné studium,“ říká kastelán Zezulčík.

A aby toho nebylo málo, před několika lety se podařilo objevit inventář zdejšího zámku z roku 1912, který byl následně odevzdán do sbírek Zemského archívu v Opavě. „Inventář byl následně na zámku v Kuníně transkribován a umožní tak naprosto precizní rozbor fotografií a předmětů, které jsou na nich zachyceny,“ raduje se Zezulčík.

Fotoalbum bylo nalezeno krátce před Velikonocemi ve Spálově, který byl před druhou světovou válkou rovněž v majetku rodiny rytířů Bauerů, respektive Chlumeckých-Bauerů. „Do této doby byl zámek pouze letním sídlem rodiny, od roku 1912 se však proměnil na moderně vybavené šlechtické sídlo s telefonem, elektrickým proudem se spoustou zařízení, přivezeného z dalších sídel rodiny. To až do roku 1914, kdy majitel zámku narukoval na východní frontu, kde byl krátce nato zajat kozáky a odveden do zajateckého tábora na Dálném východě, odkud se mu až na druhý pokus podařilo uprchnout a pěšky na konci války přijít zpět za svou rodinou do Vídně,“ doplnil Zezulčík.

Potomci rodiny žijí v USA



Po skončení války ale došlo mezi sourozenci a majiteli zámku k rozepřím a dělení majetku. Dr. Moritz-Chlumecký-Bauer se odstěhoval na zámek do Spálova a tam také odvezl řadu zařízení ze zámku z Kunína. Rodina Chlumeckých-Bauerů uprchla před 2. světovou válkou před nacisty do Velké Británie a nyní žije v USA.

Kastelán s historickým fotoalbem.

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Rodinu se podařilo nalézt v roce 2001 a na konci září 2001 jedním z prvních letů po atentátu na Dvojčata v New Yorku přiletěla poprvé zpět do Vídně a navštívila opět Spálov a Kunín. Tehdy byly opět navázány přátelské vztahy s rodinou, která pak významně napomohla obnově zámku v Kuníně,“ dodal Zezulčík.

Zámek v Kuníně nyní plánuje uspořádat výstavu, která by sbírku představila také široké veřejnosti. V budoucnu dozná změn i stálá expozice zámku, která by se tak mohla ještě více přiblížit podobě z počátku minulého století.