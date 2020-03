Zelené rostlinky umějí i levitovat

Pokojovky můžeme zasadit do nádob z netradičních materiálů, neobvyklých tvarů a udělat z nich umělecká díla. Rostlinky se totiž zabydlely v betonu, mramoru, ve vzduchu, skleněných nádobách i v lastuře.

Rostliny lze v květináči dát i do zajímavě drhaných provázků neboli makramé. Stále frčí i betonové doplňky, umělý mramor, zejména v podobě minimalistických váz a květináčů. Takové tillandsie lze pěstovat bez půdy – třeba v lastuře.

Rostlina v podobě kokedamy se zalévá namočením do vody. Stačí na pár minut, pak necháme kouli odkapat a opět ji pověsíme i s provázkem na háček.

„Při klíčení cibulí je důležité, aby nejprve prošly chladnou periodou. Proto je uložte do chladné komory nebo do ledničky v papírovém sáčku minimálně na měsíc,“ radí zahradní architektka Lenka Hrubá.

Do nakličovací vázy nalijte vodu a do horní části položte cibule. Teplem se probudí kořínky a cibule do 2 až 4 týdnů vykvetou.