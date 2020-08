V náročných podmínkách uprchlického tábora pěstují zeleninu na staré matraci

Největší předností této metody je možnost pěstování rostlin bez nutnosti sázet je do půdy. (Ta je v pouštních podmínkách tábora stejně nepoužitelná.) Jako opora pro kořeny rostlinek slouží porézní materiál, veškeré živiny přicházejí z vody, která cirkuluje systémem trubek. Redaktoři agentury Reuters v reportáži zachytili Syřany, vyrábějící pěstební kapsle z plastových kelímků, do nichž vkládají kousky molitanu ze staré matrace a do nich umisťují semínka a sazeničky. Každý kelímek pak vloží do připraveného otvoru v potrubí, jímž proudí voda.