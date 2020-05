Pryšce - trvalky mnoha tváří

S těmi, co přežijí zimu venku, můžeme kouzlit všude, kde se nám zlíbí.

Jsou to nepostradatelné výplňové trvalky a neúnavní průvodci květin, keřů i stromů. Mnohé z nich zavánějí exotikou a místo, kde rostou, získává v jejich podání náladu Středomoří.

Takový pryšec statný (E. characias subsp. wulfenii) je impozantní trvalka, podobající se spíš keři, z mediteránu přímo pochází. Postavte do její blízkosti křesílko, naaranžujte pár mušlí a dovolená ve vlastní zahradě může začít! Od dubna do června se na šedozeleně olistěných 140 centimetrových výhonech objevují ohromná válcovitá květenství.

Temperament flamencových tanečnic připomíná pryšec Griffithův (E. griffithii) Dixter s měděně oranžovými braktejemi. Na uhrančivosti tomuto 70 až 90 cm vysokému kultivaru z Anglie dodává vínový nádech stonků a tmavozelených štíhlých listů. Podzim ho barví do červena. Důležitá je pro něj propustná půda, jedno jestli na slunci, či v mírném stínu.

To pryšec mnohobarvý (E. epithymoides) se drží na uzdě a na slunných stanovištích se sušší až slabě vlhkou půdou vytváří úhledný zelený, v případě odrůdy Bonfire purpurový kopeček 40 cm vysoký a 60 cm široký, který v dubnu vypadá, jako by na něj usedlo hejno žluťásků. Nenáročná trvalka, ideální do skalek, rabátek, záhonových bordur a nádob, na zimu zatahuje.