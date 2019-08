Poznejte rostliny, které sucho v zahradě nezaskočí

Všestranná trvalka s úctyhodnou přizpůsobivostí najde díky nekomplikovanému, bezprostřednímu vzhledu uplatnění v zahradě jakéhokoli stylu. Bratranec jabloně nehýří barvami, ani když vykvete nežadoní o pozornost, přesto se mu jí dostane, protože to vypadá, jako by se na zem snesly nadýchané obláčky, byť mají limetkově zelený odstín.

Jako většina letniček se totiž ráda po odkvětu vysemeňuje. Hedvábitě žluté, řidčeji červené, růžové či bílé květní plátky, které se při špatném počasí hromadně stáčejí do ruličky, dokonale ladí s jemně stříhanými zelenými listy s nádechem do šedomodra. Kvůli dlouhým řepovitým kořenům rostlině nesvědčí přesazování.

Je to dvouletka, to znamená, že v prvním roce po výsevu tvoří listovou růžici a teprve v tom dalším slavnostně kvete jásavě žlutou barvou, která přináší radost do zahrady i do života.