Pěstování koriandru v bytě i na zahradě. Jak na to

Jak si vypěstovat koriandr na zahrádce

Výsev semínek koriandru na zahrádce

Záhon nejprve posypte substrátem nebo vyzrálým kompostem, zapravte ho do půdy motyčkou a záhon uhrabte. Semínka hustě vysévejte do hloubky 1–3 cm a do řádků vzdálených asi 20–30 cm.

Ideální místo je v polostínu, chráněné před prudkým poledním sluncem. Pro správné naklíčení potřebuje dostatek vody, koriandru se daří v propustné a spíše vlhčí půdě. Semínka by měla vyklíčit do dvou až tří týdnů.

Jak zalévat koriandr na záhonu

Hodně vody potřebuje koriandr první zhruba tři týdny po zasetí, než semínka vzklíčí. Poté už tolik vody nepotřebuje, půda by přesto neměla být nikdy suchá a záhon by měl být rovnoměrně vlhký. Pokud máte kvalitní zeminu, koriandr obvykle není třeba dále hnojit.

Sklízení a obnova

Lístky můžete začít sklízet tehdy, kdy rostlinky vyrostou do výšky zhruba 10 cm. Jednotlivé lístky a stonky odstřihávejte blízko země. Ale pozor, ne více než třetinu lístků nejednou, koriandr by to mohlo oslabit.

Pokud chcete mít stálý přísun této bylinky, novou várku semínek sázejte zhruba každé tři týdny.

Jak si vypěstovat koriandr v bytě

Zasetí semínek koriandru v květináči

S výsevem semínek v bytě můžete začít prakticky kdykoliv, ideální je však období od jara do podzimu. Vyberte dostatečně velký květináč (minimálně 25 cm hluboký a 45 cm široký), aby měly kořínky dostatek místa.

Do připraveného substrátu, ideálně propustného, pěstebního hlinitopísčitého s keramzitem na dně, zasaďte semínka. Čím víc semínek zasadíte, tím víc listů budete mít ke sklizni. Překryjte je zhruba půlcentimetrovou vrstvou zeminy.

Před výsevem také můžete semínka dva dny máčet ve vlažné vodě. Klíčení to nejen lehce urychlí, ale také je tím lépe uchráníte před plísní. Květináč umístěte na slunné a vzdušné místo. Půdu udržujte stále vlhkou, použít můžete i rozprašovač. Semena koriandru vyklíčí zhruba za tři týdny.

Jak zalévat koriandr v květináči

Koriandr je třeba pravidelně zalévat a také přihnojovat. Zemina by měla být rovnoměrně vlhká a nikdy ne úplně suchá, zalévejte do misky odstátou vodou pokojové teploty. I nadále můžete využívat rozprašovač. Hnojit by se měl koriandr v létě jednou měsíčně tekutým hnojivem.

Sklízení a obnova

Stejně jako v případě pěstování na zahradě můžete i v květináči lístky začít sklízet tehdy, kdy rostlinky vyrostou do výšky zhruba 10 cm. Při sklizni zanechte v květináči alespoň třetinu lístků a nestříhejte všechno najednou, koriandr by to mohlo opět oslabit.