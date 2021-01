Objevte všechny krásy borovice

Může být stromem i keřem, to podle druhu či odrůdy a místa, kde se narodila. Spousta borovic včetně sličné vejmutovky má americké kořeny.

Málokterá dřevina má tolik podob, co borovice. Každá se může vydat na sólovou dráhu, ať už do alpína, na vřesoviště, doprostřed trávníku či štěrkoviště, před dům, ke schodům, nebo třeba na střešní záhon. Ani v nádobě nezklame.

Komu by bylo osamocené borovičky líto, sestěhuje jich několik k sobě anebo rovnou založí pinetum. To je taková zahrada, do které sázíme rozmanité druhy borovic tak dlouho, dokud nevznikne ucelená sbírka.