Nemáte čas na zahradničení? Nevadí, proměňte svou zahradu v divočinu

Trend zakládání divokých zahrad se zvolna ujímá vlády nejenom v Česku, ale ve spoustě zemí Evropy nebo USA. I tam přicházejí na to, že v zahradničení, stejně jako při mnoha jiných činnostech, platí, že méně je někdy více.

Odbornice na zahradničení Jenny Steelová shrnula své poznatky pro web deníku The Guardian do několika základních bodů.

Základem pro založení divoké zahrady je ekologický přístup. Je to snazší, než bychom si mysleli - stačí nechat přírodu, aby odvedla většinu práce za nás.

„Pokud používáte pesticidy a spreje, odstraňujete důležitý zdroj potravy, zejména pro ptáky, kteří se živí malými bezobratlými živočichy,” varuje Steelová a také hned nabízí radu, jak na to jinak. Na slimáky doporučuje stražit pivní pasti. Stačí nalít trochu piva do malé nádobky položené na zemi a slimáci do ní sami nalezou.