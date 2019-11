Miniaturní světy ve velkých nádobách aneb Odhalte kouzlo skalniček

A co víc, miniaturní zelený svět nepodléhá změnám počasí ani sezonním trendům. Tam, kde ho stvoříme, vydrží klidně celá desetiletí, aniž by nás pohled na něj omrzel.

Nemusíme se vzdávat osvědčených druhů, sáhneme ale spíš po zvláštních, neokoukaných kultivarech, jako je třeba temně purpurový netřesk (Sempervivum) místo klasického zeleného či zlatě panašovaný huseník (Arabis ferdinandi-coburgi) Old Gold. A co se zaměřit na jediný rod? Třeba na rozmanité lomikameny (Saxifraga)?

Rostliny do nádob sázíme tak, aby okolo sebe měly dostatek místa a náležitě vynikly. Půdu kolem nich nenecháváme obnaženou. Jednak by to byl prohřešek proti stylu, jednak by rostlinky po dešti byly zablácené a hrozila by jim infekce.