Jarní svěžest lapená ve váze

Vyjít ještě v pyžamu do zahrady a vrátit se k snídani s kyticí natrhanou na vlastním záhonu, to je skvělý start nového dne. Stejnou měrou je to praktické, poněvadž se květiny občerstvené nočním ovzduším nestačily unavit slunečním žárem.

Pokud do aranží nevpustíme jinou než čistě bílou barvu, bude to pro naše oči stejná slast, jakou je pro tělo osvěžující ranní sprcha.

Také dekorativní klícku lze kreativně zapojit do spolupráce s květinami. Do středu postavíme vázu z čirého skla a postupně pěkně ze všech stran do ní mezerami mezi dráty vkládáme stonky měsíčnice, narcisů a bledulí. Stonky ustřihneme co nejdelší, klícka jim poskytne potřebnou oporu.