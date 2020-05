Exotickou podívanou si můžete užít i před prahem vlastního domu

Kámen pasovaný do vůdčí role se opakuje napříč celou zahradou. To proto, aby navzdory své členitosti nepůsobila roztříštěně. Nebyl by to Pavel Šimon, kdyby nectil japonské zásady a při budování kamenných prvků nepoužil výhradně přírodní materiál - krásnou svrateckou rulu.