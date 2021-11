Čím nahradit zničený zimostráz

Okousané listy, usychající pahýlky zapředené do teničkých vláken obtěžkaných množstvím trusu a mezi nimi pitvorně se kroutící zelenočerné housenky. Scénka jako z hororu vystřídala oku lahodící zeleň, za niž si zimostráz neboli krušpánek (Buxus) vydobyl značné renomé.

Co se s ním stalo? Padl za oběť zavíječi zimostrázovému, jenž bez pozvánky přicestoval do Evropy z východní Asie. Naštěstí existují dřeviny, jimiž hmyzí ničema v podobě nevinně vyhlížejícího motýlka pohrdá. Jaké to jsou?