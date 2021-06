Chystáte se s nůžkami na živý plot? Ještě vydržte, ptáci vám za to poděkují

„Abychom ochránili hnízdící ptáky, ploty by se neměly stříhat po celou hnízdní sezonu, tzn. cca od dubna až do srpna, ” sděluje Věra Sychrová z České společnosti ornitologické.

„Křovinořezem a dalšími hlučnými nástroji můžeme způsobit mláďatům smrtelné zranění, případně zničit hnízdo s vejci. Bohužel se s tím každoročně setkáváme, kdy lidé zabijí nebo vážně zraní při stříhání živého plotu ptáky. V lepším případě mláďata z hnízda jen vypadnou, ale pak se bohužel dostanou do záchranné stanice, protože hnízdo již zpravidla mají poničené. A to je opravdu zbytečné. Proto se přimlouváme za to, aby lidé na svých zahradách brali ohled i na ptačí obyvatele. Například v Irsku je zákonem zakázané stříhání plotů v období od začátku března do konce srpna, aby byli ochráněni hnízdící ptáci,” dodává.