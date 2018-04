nes, Novinky

„Výběr ryb do zahradního jezírka není jednoduchá věc. Především se řiďte velikostí jezírka a velikostí ryb, do jaké v dospělosti dorůstají. Dalším kritériem při výběru je znát vhodný druh, zda žijí v hejnech nebo samotářsky, které druhy se spolu snesou a naopak,” upozorňuje David Benda z oddělení Fauna sítě Hornbach.

Malá jezírka o objemu do 1000 litrů vody jsou spíše dekorativní a pro ryby nejsou ideální. Pokud byste v nich i tak chtěli vysadit ryby, je vhodný počet maximálně 10 kusů menších ryb o velikosti 6-10 cm, jako je například slunka obecná.

Při výběru je nutné vzít rovněž v potaz, jaké podmínky panují během celého roku, tj. jaká je teplota vody v nejteplejších a nejchladnějších dnech. Zatímco některé ryby jsou na výši teploty citlivější, jiné jsou naopak odolnější.

„Ve větších jezírkách se bude ale rybám dařit lépe. Mezi typické druhy, které lze spolu vysadit, patří karasi a líni. Karas je nenáročná ryba, v průměru dorůstá velikosti 20-30 cm s vysokým plochým tělem. Má rád vody prohřáté sluncem a bez problémů přezimuje u dna. Lín je také schopný přežít zimu i pod ledem, dorůstá velikosti 25-40 cm. Lín žije hlavně u dna a aktivním se stává až za šera,” popisuje Benda.

Filtrace



Dalším bodem, který je nutné důkladně zvážit, je filtrace instalovaná v jezírku. Ta by měla být schopna zbavovat vodu detritu (rozkládajících se zbytků těl a výkalů) a zelené hmoty.

Ideálním řešením, jak si odpovědět na všechny uvedené dotazy, a třeba i další, které se v průběhu plánování nákupu vyskytnou, je setkat se s odborníky a chovateli, kteří mají s rybami dlouhodobé zkušenosti. Pozor ale, mnozí z nich mají svůj oblíbený druh, na který nedají dopustit. Proto je dobré vyslechnout si rady od různých lidí, a teprve pak si vybrat ryby, které se budou majiteli líbit nejvíce a především, pro něž bude umět vytvořit nejpříjemnější prostředí.

Zatímco někdo rád chová jen jediný druh, jiní majitelé jezírek se naopak těší z pestrosti a chovají proto několik různých druhů.

„Obecně můžete mít sladkovodní ryby, jaké chcete, ale před jejich nákupem se ptejte, zda se do vašeho jezírka hodí. Do mělkého nemůžete nasadit jesetera, který potřebuje hloubku alespoň jeden metr a objem více než deset kubických metrů. Karas je odolná ryba a snese jak teplé léto, tak led na hladině. Můžete mít i barevné vyšlechtěné verze, ale protože se budou zdržovat u hladiny, počítejte se ztrátami kvůli kočkám a ptákům. Lososovité ryby musíte chovat v chladné a proudící vodě do 20 °C a budou velmi náročné na čistotu. Dravci budou užiteční jen do určité velikosti, kdy budou redukovat stav například přemnožených karasů, ale později mohou větší ryby poškodit anebo budou trpět hladem,“ říká Jan Grmela z Mendelovy univerzity v Brně.

Velikou oblibu si, podobně jako jinde ve světě, také mezi českými majiteli jezírek získali pestře barevní koi kapři (v ideálních podmínkách mohou dorůst až 100 cm). Péče o ně se nijak neliší od péče o ostatní kaprovité ryby. Jsou poměrně inteligentní, takže si brzy dokážou spojit majitelův příchod s krmením. Někteří jsou pak ochotní nechat se po čase krmit z ruky. To se jim ovšem může na druhé straně stát osudným - k okraji jezírka je pak přiláká každý stín, a to bohužel i kočičí.

Krmení



Samostatnou kapitolou péče o ryby je jejich krmení. Jedním z nejčastějších prohřešků chovatelů ryb je překrmování.

„Přílišné množství krmiva najednou ryby nestačí pozřít a zbytky se budou rozkládat na dně. Mnoho krmiva znamená také více odpadních látek, více škodlivin, více hnojiva a více řas. Při teplotách nad 28 °C již nekrmte vůbec,” doporučuje Pavel Míča ze společnosti Vodnář a dodává: „Pozornost věnujte také kvalitě krmiva. Superprémiové krmivo má nejvyšší míru stravitelnosti, nejvyšší obsah doplňkových látek a vitamínů a přispěje k lepší zdravotní kondici ryb i vody díky nižšímu množství odpadu.”