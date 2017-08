Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Autorem článku je společnost Mountfield.

Zahrada v těchto dnech září všemi barvami: záhony i truhlíky jsou plné květin, je čas sklizně některých druhů ovoce i zeleniny. Vysoké teploty jsou pro růst květin i plodin důležité, ale zároveň jsou pro celou zahradu i velkou zatěžkávací zkouškou. Zahrada včetně trávníku potřebuje pravidelnou závlahu.

Musíte dodržovat několik zásad. V první řadě je to doba závlahy. Nikdy nezalévejte v době, kdy jsou záhony nebo truhlíky rozpálené slunečními paprsky. Studená voda by rostlinám způsobila šok, z něhož by se nemusely vzpamatovat.

Ideální dobou pro závlahu v parných dnech je ráno nebo večer, kdy slunce tolik nepálí. V období veder se nebojte zalévat dvakrát denně v přiměřeném množství. Rozhodně není vhodné květiny přelít.

Speciální péči věnujte i trávníku, pro který jsou vedra rovněž velkou zatěžkávací zkouškou. Když nedostane potřebnou porci vody, budete mít na zahradě vypálená žlutá místa a to pak rozhodně není žádná chlouba.

Domácí vodárna Tallas s digitálním manometrem a LED displejem pro indikaci funkcí vodárny s možností jejich nastavení.

FOTO: Mountfield

Když máte vlastní studnu, případně zaléváte vodou z potoka či jezírka, neobejdete se bez kvalitního čerpadla nebo automatické vodárny. Díky vysokému průtoku a výtlaku dopraví vodu nejen do zavlažovací pistole na konci hadice, ale snadno „utáhnou“ i větší zavlažovací systémy.

Zde platí dvojnásob, že byste výběr vhodného čerpadla měli konzultovat s prodejcem. Na zavlažování jsou nejpoužívanější povrchová a ponorná čerpadla, ve specializované prodejně zahradní techniky by vám měli pomoci vybrat parametrově ideální čerpadlo, které bude stačit k přívodu dostatečného množství vody s optimálním tlakem do hadice.

Ponorné čerpadlo na užitkovou vodu Tallas.

FOTO: Mountfield

Výhodou čerpadel je snadná obsluha a vysoký výkon. Snadno je pomocí časových spínačů můžete nastavit na automatický režim, a i když někam odjedete, nemusíte mít o závlahu zahrady strach.