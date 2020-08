Zrcadlo - dekorační prvek i kouzelník se světlem

Slouží-li zrcadlo hlavně pro odraz naší osoby a kontrolu vizáže, pak ho umístíme do koupelny nad umyvadlo, stolní typ postavíme na make-up stolek.

Vyšší stojací variantu nebo velké zrcadlo instalované na zeď umístíme do chodby tak, aby odráželo celou naši postavu. Důležité je přitom osvětlení osoby, nikoli zrcadla jako takového.

Dekorační funkci zrcadla podtrhne nejen jeho sofistikovaný vzhled, ale i to, jak se v něm odrážejí zajímavé prvky nebo části interiéru. Mohou to být například obrazy, designové doplňky, květiny.

Světelným paprskům vhodně nastavená plocha zrcadla může opticky zvětšit malý prostor. Velkoformátová zrcadla, chytře umístěná menší nástěnná zrcadla v rámu či bez něj, by měla být situována na pohledovou stěnu nebo konec místnosti. Vznikne tak dojem, že pokračuje dál, a tím ji opticky zvětší.

Jak na to

Případné kovové komponenty mohou podléhat korozi, to neplatí pro nerez výrobky, ale ani na nich by neměla vlhkost spočívat příliš dlouho. To samé platí pro samotnou plochu zrcadla, na které se mohou objevit skvrny.