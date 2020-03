Zpomalte, užívejte domova

Oheň: v domě byl v centru pozornosti, vyzařoval teplo, vařilo se na něm. Pohled do plamenů a na praskající dřevo dělá všem moc dobře. Posiluje smysly, citlivé vnímání, které je rychlostí života utlumené. Každý nemá doma krb či kachlová kamna, ale mysleme na oheň symbolicky. Používejme lampičky, svítidla a svíčky: na jídelním stole, při koupání ve vaně. Posílí to naši duchovní sílu.

Smysly: barvy, tvary, vůně, materiály, textury, povrchy - to vše nás ovlivňuje. Dopřejte si ty, které zklidňují, dodávají pozitivní energii. Pusťte si klidnou hudbu, relaxujte. Předtím udělejte jednu důležitou věc: bez milosti vyhoďte z domova vše, co překáží, je nefunkční, psychicky zatěžuje. Nechte si jen to, co máte rádi, co vás těší.