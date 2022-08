Z historické celnice pohřbené pod betonem architekti vyloupli překrásný rodinný dům

A není se co divit. Stavba z 18. století sloužila v 60. letech minulého století jako motel, poté ji v rámci bezohledné rádoby rekonstrukce v podstatě pohřbili v betonu, aby pak už jen chátrala.

Zbývalo jen přesvědčit místní úřady. A to zabralo osm dlouhých let. Architekti spolupracovali na rekonstrukci s odborníky z nejrůznějších oborů a vyplatilo se. Proměna domu na obytný ovšem byla velkou výzvou.

Moderní řešení nikdy nepřebíjí původní styl. Naopak jako by se nenápadně skrývalo za ním.

Při odstraňování betonových nánosů architekti narazili na původní kamenné zdivo, jehož nádheru se rozhodli opět ukázat světu. Tam, kde to bylo třeba, obnovili původní plášť původními stavebními metodami typickými pro stavby obranných objektů na poloostrově Mani.

Tím, že je dům tvořen dvěma budovami se zastavěnou plochou 250,3 m², bylo potřeba najít způsob, jak je propojit, aby je bylo možné využívat jako jeden celek. Do té doby byl mezi oběma budovami zastřešený dvorek, přičemž každá místnost měla přístup zvenčí.

Architekti tedy propojili místnosti v budovách mezi sebou, pomocí odvážného řezu do jedné ze zdí vytvořili prostor pro schodiště a oba objekty provázali.

„Dosáhli jsme toho, co jsme si předsevzali: provedli jsme nejmodernější historickou rekonstrukci a vytvořili tak elegantní druhý domov, který maximalizuje výhled na moře, s tokem mezi vnitřními a vnějšími prostory. Projekt také proměnil místní komunitu. Překonal výhrady při obnově milované památky a stal se atrakcí pro návštěvníky. Tím jsme se dostali vysoko nad rámec toho, v co jsme my a naši klienti doufali,” neskrývají své potěšení architekti.