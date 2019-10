Vyzkoušejte nábytek na míru, nezklame vás

Nábytek od truhláře je originální, jedinečný, padne jako správně šité sako. Slouží nám, a ne my jemu.

Řemeslníci ho přesně podle toho vyrobí: dřevěné komponenty nalakují v truhlárně, ve střihárně připraví látky a zpracují základy potahů. Vše se seskládá dohromady v čalounické dílně do konečné podoby.

Do sedačky na míru se vyplatí investovat, protože se neprosedí a neprošoupe do tří let, jak je tomu u mnoha levných kusů z obchodů.