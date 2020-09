Výstřednější dům hned tak neuvidíte. Pestrou výmalbu najdete úplně všude

Už to by samo o sobě stačilo k označení neobyčejný domov. Glenn však většinu svého domu uschoval pod povrch země. To, co z jeho příbytku vykukuje, pak nechal pomalovat přírodními výjevy, které objekt částečně opravdu maskují, ale spíše vzbuzují jemný úsměv svou pro někoho roztomilostí, pro jiného naivitou.