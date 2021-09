Výrazný, a přesto vkusný. Designérka ukázala, jak si dopřát v interiéru spoustu barev

Přes třicet dva tisíc sledujících na instagramu už stihla nasbírat skotská designérka Rachel Hendersonová, když začala zveřejňovat snímky a videa proměny domu postaveného v 70. letech, do kterého se se svou rodinou před rokem a půl přestěhovala. Jeho zastaralý interiér totiž z dálky volal po opravách a hlavně - po změně.

V jistém smyslu, tím, že designérka zvolila často pastelové odstíny, připomíná její dům domek pro panenky, kde by člověk čekal podobný styl výzdoby.

Jak upozorňuje agentura AP, Rachel na několik měsíců trvající úpravy nebyla sama, pomáhal jí s nimi její 34letý manžel Andrew. Jemu pak při hovoru s redaktory britského webu Daily Mail vysekla poklonu: „Andrew se plně zapojil. Skutečně mě podporuje v tom, co dělám, a je z domu nadšený. Jako rodina jsme šťastní, když nás obklopují barvy a charakter. Lidé musí mít víc sebevědomí, když si zařizují interiéry. Všimla jsem si ale, že víc a víc lidí experimentuje.”

Tomu, kdo by se chtěl také do nějaké odvážnější proměny pustit, doporučuje pak Rachel, jež se živí jako interiérová designérka, aby začali tím, že si vytvoří tzv. náladovou desku. Tedy plochu, na kterou si postupně přidávají obrázky všeho, co se jim líbí, různých interiérů, ale také třeba prvků z přírody atd.