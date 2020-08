Vinohradskému bytu ze 30. let oblékli architekti moderní kabát

Kromě koupelny a kuchyně, které v průběhu let prošly dílčí rekonstrukcí, vše ostatní v něm bylo původní. A to v tomto případě znamenalo 90 let staré. V případě elektrických rozvodů pak sotva lze říci i bezpečné.

Za povšimnutí stojí například vstup do koupelny z haly, který je zakomponován do šatní skříně s nadsvětlíkem využitým jako plocha se živými květinami. Zelenou stěnu lze pak objevit i v kuchyni nad linkou, do níž je pro změnu vložen průchod do ložnice.