Vily v Černošicích navrhoval i slavný hokejista

Do něj máme možnost krátce nahlédnout. Dozvídáme se letopočet jeho vzniku. Ve své dnešní podobě vznikl v roce 1774, zato jméno architekta je neznámé. Objevujeme tu i jednu zajímavost. Moderní oltář, který má podobu mořských vln a kde nechybí křesťanský symbol ryby od akademického sochaře Petra Váni.

Stoupáme do kopce k vilové čtvrti a první zastávkou je vila Antonína Reinwarta (+1929). „Byl to nejen nakladatel a knihkupec, ale i vášnivý včelař a vinař,“ tvrdí průvodkyně. „V roce 1890 požádal architekta Jana Vejrycha, aby mu v Černošicích postavil letní vilu.“

Neměla to být obyčejná stavba, ale přímo ukázkový typ letního sídla. „V roce 1891 se v Praze konala Jubilejní zemská výstava, Antonín Reinwart měl mimochodem na starost její zdárný průběh. A plány své vily zde také vystavil,“ dozvídáme se. Ve stejném roce byla černošická vila hotová.

My si teď prohlížíme působivou stavbu a průvodkyně nás upozorňuje na prostornou verandu. „Od začátku se plánovalo, že ve vile se bude scházet velká společnost,“ vysvětluje náš doprovod. „Reinwart se později dokonce stal starostou Černošic,“ dodává průvodkyně. Krásné vily poté začaly v Černošicích růst jako houby po dešti.

My se zastavujeme o kus dál u stavby, kterou v roce 1937 navrhl architekt Bruno Rücker. V té době už se prosadil funkcionalismus a ten kladl důraz na účelnost a jednoduchost. „Některé stavby té doby ovšem naopak vyjadřují touhu po romantice, je to taková odpověď na funkcionalismus,“ říká Micková. To je i případ této romantické vily.