Vestavěnou šatnu svých snů pečlivě naplánujte

Dalším nezanedbatelným hlediskem je frekvence používání jednotlivých kousků ve skříni. Ty nejžádanější by měly být snadno dostupné, ve výšce dosahu rukou. Nejméně nošené oblečení, většinou mimosezonní, patří do její vrchní části.

V šatně jsou důležité otevřené police , dlouhé maximálně metr, abychom na vše dosáhli z jednoho místa. Do nich vkládáme textilní koše, krabice, boxy s uloženými věcmi. Výsuvné verze se řadí k sofistikovanějším řešením pro zóny ve větší hloubce, nejčastěji je uplatníme na boty. Na bocích mají přidělané pojezdy dovolující polo- či plno výsuv.

Výsuvnou šatní tyč instalujeme do vestavěné skříně s menší hloubkou, oproti klasické šatní tyči ale příliš nenabízí přehled. Sklopná šatní tyč umožní věšet slavnostní saka a košile až ke stropu vestavěné skříně. Obvykle disponuje madlem, které sahá ke spodním okrajům šatů. Pružinový mechanismus zajistí stáhnutí sklopné tyče i se zavěšenými ramínky do potřebné úrovně a její navrácení do původní polohy.