Varná centra, k nimž zahoříte láskou

Nastavíme přes ně přípravu konkrétního pokrmu, stáhneme recepty přímo do varné desky nebo trouby, přičemž se s nimi digestoř automaticky sehraje.

Odsavače par vestavné do pracovní desky v blízkosti ploten, do skříňky nad varnou plochou i do stropu jsou nenápadné. V minimalisticky laděných domácnostech neruší, neomezují výhled.