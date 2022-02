V teple a v tričku, Češi se z hlediska tepelného komfortu doma neodbývají. Pak ale neušetří

Češi mají doma rádi teplo a potvrdil to i lednový průzkum Stavební spořitelny České spořitelny. Na více než 22 stupňů topí 53 % žen a 40 % mužů. Rádi také doma chodíme nalehko. Svetr nebo mikinu nosí doma v zimě jen 13 % Čechů. Každý 20. muž dokonce v zimních měsících doma chodí téměř nahý.

Samozřejmostí by pak mělo být stažení topení na minimum, aby se v bytě jen temperovalo, před každým odchodem z domova, například do práce a do škol.