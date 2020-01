V koupelně hraje prim minimalismus

Trendem je také vnést do koupelny více světla. Pomohou nám lesklé povrchy, bílá barva, světlé odstíny i využití kontrastu - tmavý nábytek ve světlém prostoru či naopak, dále prosklená zástěna sprchového koutu, prostý efekt skla na ploše skříněk, jaký přináší například materiál typu Vetrixx.

„Je to akrylát smísený se skleněným prachem, vzhledově se sklem téměř identický,“ říká Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení firmy Trachea, výrobce nábytkových dvířek.

V případě obliby netradičních řešení nebo potřeby vypořádat se s atypickým prostorem zvolíme místo umyvadel se spodní skříňkou minimalistické koupelnové desky s umyvadlem posazeným. Ty však nenabízejí dostatek úložných prostor, které by navíc působily také minimalisticky.

„Proto jsme do letošní kolekce zařadili zásuvkové skříňky s výškou od 20 do 40 centimetrů a šířkami od 40 do 120 centimetrů,“ popisuje novinku Petr Blažek ze společnosti Dřevojas.