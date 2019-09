Upravený byt ve vodárenské věži připomíná maják tyčící se nad mořem velkoměsta

Čtyřicetimetrová věž prošla rekonstrukcí a její interiér je rozdělen do osmi podlaží. U paty jí přibyla lehká patrová přístavba s ocelovou konstrukcí v podobě proskleného pavilonu na úrovni přízemí. V něm není zimní zahrada, jak by se možná nabízelo, ale kuchyň spojená s jídelnou a obývacím pokojem, v patře jsou pak dvě ložnice, dvě koupelny a po krytém mostě se přechází do vlastní věže.