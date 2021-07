Tvarově nevšední stavbě dal architekt příznačný název Monitor

Pro Sládečkovu tvorbu nebylo patrně bez významu studium v ateliéru architektury, interiérové a nábytkové tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Bezprostředně po dokončení vysokoškolských studií založil roku 1994 Svatopluk Sládeček v rodném Zlíně ateliér New Work. Později ho přemístil do Brna.

Architekt umístil do přízemí pracovnu, a to na výšku jednoho a půl podlaží, aby v ní mohla být umístěna velká patrová knihovna. Za zádveřím následuje vstupní hala se schodištěm do patra, ze které je přístup do obytného prostoru s jídelním koutem a kuchyní.