Titul Architekt obci dostal Jaromír Kročák, dlouhodobě zkrášluje Soběslav

„Spolupráce s městem Soběslav trvala cca 22 let. Nejdřív jsme zahájili práce na vestavbě celoskleněného kontejneru s městskou knihovnou do středověkého rožmberského hradu. Nyní ještě probíhá veřejná diskuze nad studií úprav parku u kostela sv. Víta. Na konci září dostaneme připomínky veřejnosti a dopracujeme tuto studii do konečné podoby,” uvedl pro Novinky.cz Jaromír Kročák.