Tipy na elegantní servírování jídla venku bez hmyzích strávníků

Letní počasí bezpochyby vybízí ke stolování venku. To ale často znepříjemňují nevítaní hmyzí strávníci. Máme pro vás tipy na to, jak před nimi své pokrmy ochránit aniž by servírování ztratilo na kráse. Stylové poklopy a kryty oceníte i v interiéru pro uchovávání potravin.