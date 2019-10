Také okna umí být chytrá

Ať už to jsou okna standardní, nebo nejnověji i střešní, mohou se díky možnosti připojení k nejrůznějším čidlům velmi aktivně podílet na úpravě atmosféry v bytě a samozřejmě i na teplotě v něm. Ta totiž nebývá ani zdaleka tak vhodná, jak si představujeme. Největším problémem bývá zatuchlý a vydýchaný vzduch.

Doplňkové sety pak mohou být buď solární, anebo připojitelné do sítě. Solární sety jsou určeny všem, kteří nemohou nebo nechtějí vést elektrickou kabeláž k oknu. Oba doplňkové sety lze pořídit také zvlášť, takže pro automatickou obsluhu lze upravit i již instalovaná okna.

Konkrétně ke střešním oknům je možné si pořídit rovnou i celý inteligentní systém pro ovládání nejenom jich, ale také rolet a žaluzií, a to na základě údajů zaznamenaných nejrůznějšími čidly. Ta neustále sledují vnitřní klima v domácnosti, tedy teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého.

S přidanými informacemi o počasí se systém sám dokáže rozhodovat, kdy a jak intenzívně větrat a stínit. V praxi to například znamená, že blíží-li se bouřka, okna se otevřou, aby se doma zavčas vyvětralo. Naopak, panují-li venku vedra, odsune se větrání na pozdější hodiny.

Kdo se rozhodne pro dřevěná střešní okna se solárním pohonem, měl by počítat s náklady 17 400 Kč včetně DPH, varianta s elektrickým pohonem pak vyjde o necelých 500 Kč dráž.

S tím souvisí i případ, kdy dojde k výpadku proudu. Zůstanou-li stažené či roztažené žaluzie, nic se neděje. Ovšem, zůstane-li pootevřené okno, může to být opět pozvánka pro nechtěnou návštěvu. Automaticky pootevřené okno pak může představovat problém při následné likvidaci škodné události s pojišťovnou.

Jako alternativu k automatickému větrání doporučují výrobci klasických oken kromě rekuperace větrací štěrbiny. Ty jsou zabudované přímo v rámu okna a umí reagovat na vnitřní vlhkost. K tomu slouží speciální pásek, který se mechanicky postará o otevření štěrbiny. Tak se do interiéru dostává čerstvý vzduch, ale nelze to samozřejmě považovat za plnohodnotné větrání, protože na to je možnost výměny vzduchu omezená.