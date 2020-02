Studenti architektury zkusí vytvořit celodřevěnou stavbu navrženou Adolfem Loosem

Letošní rok byl vyhlášen jako „Rok Adolfa Loose”. Tento architekt se nesmazatelně zapsal do dějin architektury svými nevšedními projekty, které bortily konvence.

Návštěvníci budou moci do hotového domu vejít a získat tak představu o prostorovém plánu, který je pro Loosovu tvorbu tak charakteristický.

„Nevíme, jak to Loos chtěl. Můžeme se něco domnívat a odhadovat podle jeho již realizovaných staveb, jak by mohlo vnitřní vybavení vypadat, ale jistě to nevíme,“ uvedl při příležitosti oznámení vzniku stavby profesor Václav Girsa.