Stísněný mezonet je minulostí. Prostornému bytu vládnou tmavé barvy a kov

„Zařizování novostaveb je čistá práce, nic moc vás nepřekvapí. Pokud je to v developerských projektech, většinou máme trochu svázané ruce, co se smí a nesmí. Tam se naopak snažíme atmosféru nějak dostat.

„Projekt snů? Projekt snů je takový, kde nám klient dá důvěru. To je strašně důležité, bez důvěry a vzájemné dobré komunikace se navrhuje velmi těžko a na výsledku je to pak hodně znát. Neznamená to, že neexistuje dialog, ten je naopak velmi potřebný, ale v určitou chvíli je dobré, když klient důvěřuje zkušenostem architekta. Často když si něco klient prosadí, něco, co nezapadá do celkovému konceptu, se právě koncept zbortí jako domeček z karet. A pak je zklamání na obou stranách,” poznamenává architektka.