Solitérní vila Himmelreich je poctivou stavbou, která si zachovala půvab po desetiletí

Architekti Karl Hofmann a Felix Augenfeld patřili k užšímu okruhu žáků soukromé stavební školy slavného architekta Adolfa Loose. Oba studovali na Vysoké škole technické ve Vídni. Od roku 1922 měli Hofmann a Augenfeld ve Vídni společný ateliér, a to až do emigrace v roce 1938.

Po připojení Rakouska k nacistickému Německu emigrovali manželé Himmelreichovi do Anglie a do Brna se už nevrátili. Po druhé světové válce přešla nemovitost do národní správy, později se stala majetkem československého státu. Řadu let slouží dům jako stacionář pro mentálně postiženou mládež.